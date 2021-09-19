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Президент Владимир Зеленский примет участие в работе Генассамблеи ООН. В распоряжении Зеленского, опубликованном в субботу, 18 сентября, указан состав делегации президента Украины.

В делегацию Зеленского для участия в Генассамблее ООН вошли:

  • глава МИД Украины Дмитрий Кулеба;
  • постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица;
  • первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова;
  • глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко;
  • заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига;
  • глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров;
  • заведующая отделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства ОП Кристина Гайовишина;
  • постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич;
  • заместитель директора - начальник отдела Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Дина Мартина;
  • заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский вновь летит в США. Глава государства выступит с речью на сессии Генассамблеи ООН, а также проведет ряд встреч.
ForUm

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