В Кривом Роге в канализационном отстойнике погибли три человека. Спасатели помогали поднимать тела на поверхность.

Так, 18 сентября в 10:08 спасателям поступило сообщение от диспетчера КП "Кривбасводоканал" о том, что на улице Никопольское шоссе Долгинцевского района на территории предприятия трое мужчин упали до горизонтального отстойнике и не отвечают.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили что тела без признаков жизни находятся в конструкции горизонтального отстойника на глубине 6 метров.

Со дна отстойника с помощью веревки подняли тела погибших на поверхность. В результате происшествия погибли три человека (1962, 1982 и 1978 годов рождения).

Детали трагедии выясняют правоохранительные органы.