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Люди на территории всей Японии готовятся к потенциально катастрофическим погодным условиям. Тайфун №14 освободил проливные дожди и сильные ветры в западных и центральных районах страны. Об этом сообщает NHK.

В пятницу вечером тайфун обрушился побережья острова Кюсю и продолжает перемещаться в восточном направлении.

Официальные представители призывают людей, находящихся в районах на пути тайфуна опасаться оползней и наводнений. По состоянию на 6:00 30 минут утра в субботу приказ об эвакуации охватил примерно 400 человек.

Тайфун приводит к нарушению работы транспортных систем. Движение на некоторых маршрутах скоростных супер-экспрессов Синкансэн и местных железнодорожных линиях было приостановлено. В субботу были отменены более 30 авиарейсов.

Считают, что тайфун № 14 ослабнет рано утром в воскресенье. Официальные представители сообщают, что людям необходимо продолжать оставаться начеку на случай возможных наводнений.
ForUm

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