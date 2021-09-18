В Индии в пятницу было проведено рекордное количество прививок - 22,6 миллиона, что в три раза превышает среднесуточное количество прививок за последний месяц. Об этом сообщает издание India Today.

Министр здравоохранения страны назвал это знаменательное событие подарком ко дню рождения премьер-министра Нарендры Моди, которому исполнился 71 год, который ранее подвергся критике из-за резкого роста количества случаев коронавирусной инфекции и смертности в апреле и мае.

«Каждый индиец будет гордиться сегодняшним рекордным числом вакцинаций, - сказал Моди. - Давайте продолжим усиленно делать прививки, чтобы победить COVID-19».

Предыдущий пик вакцинации в Индии - 14,1 миллиона - было достигнуто 31 августа, при этом в среднем за последние 30 дней ежедневно вводилось 7 млн доз.

Иммунизация резко выросла за последние несколько недель благодаря быстрому росту производства вакцины AstraZeneca Индийским институтом сыворотки, крупнейшим в мире производителем вакцин.

Институт сыворотки поставит 200 млн доз вакцины для программы иммунизации Индии в этом месяце по сравнению с примерно 150 миллионами в предыдущем месяце.

Кроме того, в этом месяце компания Bharat Biotech поставит 35 млн доз вакцины Covaxin, а Cadila Healthcare присоединится к кампании вакцинации в следующем месяце, продав 10 млн доз своей ДНК-вакцины COVID-19.