Боевики семь раз нарушали режим тишины на Донбассе. Ранены двое украинских военных.
Об этом пишет пресс-служба ООС.
Вблизи населенного пункта Пески противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 калибра.
В направлении Павлополя российские наемники дважды совершили многочисленные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Возле Катериновки враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Зайцево оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и произвели дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих удовлетворительное.
На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
С начала суток 18 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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