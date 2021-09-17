Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 сентября, прибудет с рабочим визитом в США для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

«Уже официально: в понедельник начнется визит президента Украины в США. Владимир Зеленский выступит на Генеральной ассамблее ООН, будет иметь там речь», - отметил представитель главы государства на брифинге в пятницу в Офисе президента.

Кроме того, по его словам, Зеленский проведет ряд двусторонних встреч, в частности с лидерами других государств, представителями международных организаций, среди которых и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Запланированы и встречи президента Украины с представителями бизнеса и инвесторами, а также с украинской общиной в США, отметил Никифоров.