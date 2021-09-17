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Группа евродепутатов от разных политических групп в Европейском парламенте призвала Европейскую комиссию расследовать роль Газпрома в скачке цен на природный газ, заявив, что они подозревают манипулирование рынком, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Bloomberg.

Более 40 евродепутатов направили письмо Еврокомиссии, в которым заявили, что недавние действия контролируемого государством российского экспортера газа вызывают подозрения в преднамеренных попытках использовать цены на энергоносители для оказания политического давления на Европу.

«Мы призываем Европейскую комиссию срочно начать расследование возможных преднамеренных манипуляций на рынке со стороны Газпрома и потенциального нарушения правил конкуренции ЕС», - заявили законодатели в письме.

Представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что компании «необходимо проконсультироваться со своими юристами» по поводу претензий евродепутатов.

В отдельном комментарии на онлайн-заседании Международного бизнес-конгресса в пятницу генеральный директор Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европе грозит начало зимнего отопительного сезона с недозаполненными хранилищами газа.

«Из-за этого мы видим, что цены в Европе уже побили все возможные рекорды, и, возможно, даже те, которые уже достигнуты, будут побиты в ближайшем будущем», - сказал он.

Из-за перебоев в поставках стоимость энергоносителей в Европе достигла рекордного уровня, что привело к сокращению прибылей некоторых промышленных гигантов континента и угрозе подрыва восстановление экономики региона. По данным Международного энергетического агентства, цены на газ в этом году выросли более чем в три раза и могут продолжать расти в ближайшие недели.

Отсутствие экспорта из России, которая пополняет свои собственные истощенные хранилища, является одной из причин того, что европейские газовые хранилища менее заполнены, чем обычно, в это время года. Поставки на континент также были ограничены полевым обслуживанием в Норвегии, в то время как доступность грузов сжиженного природного газа была ограничена остановкой заводов в США из-за ураганов.

В качестве основания для своих обвинений законодатели ЕС сослались на остановку Газпромом некоторых производств, неспособность компании обеспечить транспортные мощности по существующим трубопроводам, и его отказ гарантировать летом дополнительные объемы поставок для заполнения европейских хранилищ.

Европейская комиссия подтвердила в пятницу, что получила письмо, но воздержалась от комментариев по поводу каких-либо возможных действий.

 
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