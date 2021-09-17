также в разделеПроисшествия
На Одесчине в детсаду отравились шесть детей 12
В Одессе трамвай насмерть сбил пенсионерку 10
Сутки в ООС: 8 обстрелов, ранен мирный житель 11
В Одесской области отравились воспитанники детсада 9
В Житомире взорвалась 200-литровая бочка 19
На Черкасчине подросток подорвался на снаряде после удара молотком 20
На уроке физкультуры в Полтаве умерла 10-летняя ученица 16
Названа возможная причина взрыва автомобиля в Днипре 66
На Луганщине оккупанты обстреляли место дислокации пограничников 16
Оккупанты обстреляли Счастье, ранен глава ВГА 29
Полиция: В Карпатах взорвался снаряд времен Первой мировой войны 132
В Карпатах в результате взрыва погибли двое туристов, еще 4 – пострадали 76
Вчера оккупанты трижды обстреляли украинские позиции 11
С начала сентября на Донбассе погибли 4 военных, 36 – ранены 11
Стали известны новые подробности смертельного взрыва авто в Днипре 196
Названы личности погибших при взрыве авто в Днипре 77
В Днипре в результате взрыва автомобиля погибли 2 человека 742
Сутки в ООС: 4 обстрела, ранен военный 13

26-летняя украинская туристка при попытке сделать селфи у популярной достопримечательности в испанском городе Бенидорм сорвалась со скалы и упала в море. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на El Espanol.

Девушка 14 сентября в компании друга посещала смотровую площадку замка Бенидорм, который в народе называют «балконом Европы», одно из самых посещаемых туристических мест.

Когда она попыталась сделать селфи на перилах на фоне пляжа, то сорвалась и упала с высоты около 30 метров в море.

Спасатели поста на пляже сумели вытащить девушку из воды, несмотря на бурные волны, и провели первые реанимационные мероприятия. В порту Бенидрома медики провели дальнейшие кардиолегочные манипуляции, восстановив жизненно важные функции пострадавшей.

Сейчас девушка госпитализирована в главную больницу Аликанте. Источники рассказали, что ее состояние критическое, девушка находится в реанимационном отделении. Собеседник предоставил фото потерпевшей с множественными травмами, а также рассказал о симптомах утопления.

Городской совет Бенидорма не располагает сведениями о подобных инцидентах на этой смотровой площадке, одном из мест, где ежегодно собираются десятки тысяч туристов.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги