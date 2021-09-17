также в разделеОбщество
Минздрав разрешили комбинировать вакцины Moderna и Pfizer
Языковой омбудсмен: Переход на латиницу будет антиукраинским выбором 4
Арестович допустил деоккупацию Донбасса в случае болезни Путина 13
Уровень заболеваемости коронавирусом превышен в Киеве и 20 регионах 24
СБУ задержала в Борисполе пророссийского пропагандиста 37
Житель Закарпатья отсудил у односельчанки 25 тысяч моральной компенсации за мат 11
В Украине продолжает стремительно расти число новых случаев COVID-19 73
Ляшко назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в Украине 48
16 сентября. Картина дня 12
В Крыму «суд» оштрафовал крымскотатарского активиста 20
В Украине в октябре стартует программа Зеленая страна 9
До конца месяца украинцы смогут печатать цифровые COVID-сертификаты 21
Выживший турист в Карпатах рассказал о смертельном взрыве 40
Нацсовет просит аннулировать лицензию телеканала НАШ 67
В новом сезоне в Украине могут циркулировать четыре штамма гриппа 20
СМИ: Из-за скандального застройщика в Украине снова могут взорваться склады боеприпасов 35
Офис генпрокурора начал расследование обстрела Счастья 16
Украина активно обустраивает заграждения на границе с Россией 44

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепропетровской области схему производства и сбыта контрафактной подакцизной продукции в промышленных масштабах. Ежемесячно дельцы реализовывали более 100 тонн поддельного алкоголя на миллионы гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Для производства фальсификата они обустроили подпольный завод. Готов «товар» сбывали через аффилированные сети и торговые точки по продаже алкогольной продукции в Киевской, Харьковской и Сумской областях.

Чтобы скрыть сделку, дельцы оборудовали логистический центр по распространению подделки в арендованных складских помещениях на территории Днепропетровщины, а главный офис - в Запорожье.

Для изготовления суррогата участники схемы использовали контрафактный спирт и консерванты сомнительного качества.

Установлено, что нелегальный бизнес организовали четверо жителей Запорожской области. По оперативным данным, полученные «прибыли» они выводили в тень через подконтрольные фирмы.

Во время обысков по адресам производства фальсификата, а также в офисных и складских помещениях организаторов сделки, правоохранители обнаружили:

более 16 тонн подготовленной к сбыту контрафактной продукции;

«ингредиенты» для изготовления фальсификата;

тару для фасовки готового «товара»;

черную бухгалтерию и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщение организаторам схемы о подозрении.

В рамках уголовного производства продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
11
Теги