Служба безопасности Украины разоблачила в Днепропетровской области схему производства и сбыта контрафактной подакцизной продукции в промышленных масштабах. Ежемесячно дельцы реализовывали более 100 тонн поддельного алкоголя на миллионы гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Для производства фальсификата они обустроили подпольный завод. Готов «товар» сбывали через аффилированные сети и торговые точки по продаже алкогольной продукции в Киевской, Харьковской и Сумской областях.

Чтобы скрыть сделку, дельцы оборудовали логистический центр по распространению подделки в арендованных складских помещениях на территории Днепропетровщины, а главный офис - в Запорожье.

Для изготовления суррогата участники схемы использовали контрафактный спирт и консерванты сомнительного качества.

Установлено, что нелегальный бизнес организовали четверо жителей Запорожской области. По оперативным данным, полученные «прибыли» они выводили в тень через подконтрольные фирмы.

Во время обысков по адресам производства фальсификата, а также в офисных и складских помещениях организаторов сделки, правоохранители обнаружили:

более 16 тонн подготовленной к сбыту контрафактной продукции;

«ингредиенты» для изготовления фальсификата;

тару для фасовки готового «товара»;

черную бухгалтерию и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщение организаторам схемы о подозрении.

В рамках уголовного производства продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме.