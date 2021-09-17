также в разделеРелигия
В РПЦ дадут богословскую оценку действиям Фанара в Украине
На Днепропетровщине освятили новый храм УПЦ 6
Патриарх Кирилл рассказал о жизни умершего Ровенского митрополита УПЦ 22
В УПЦ проведут благотворительную акцию для детей-сирот в День усыновителя 8
Митрополит Онуфрий назначил временного управляющего Ровенской епархией 13
Митрополит УПЦ рассказал, какой грех не прощает Господь 17
Предстоятель УПЦ расскажет, чем опасно осуждение 10
Митрополит Антоний рассказал о главной цели жизни человека 9
Верующие УПЦ почтили память Собора Винницких святых 10
В Днепре открыли православный лицей УПЦ 15
Умер митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей 25
Митрополит Антоний объяснил, как проявляется Божья благодать 8
В УПЦ рассказали о правилах чтения Псалтири 35
Митрополит УПЦ рассказал, какое богатство может помешать человеку спастить 14
На Закарпатье верующие УПЦ пройдут 40 км к мощам преподобного Иова Угольского 11
В Киеве православная община УПЦ приглашает на курсы жестового языка для слабослышащих 29
Священник Кипрской Церкви призвал верующих оставаться верными УПЦ 9
В УПЦ рассказали о помощи пожилым, инвалидам и бездомным в Киеве 9

Протоиерею Иоанну Стець, клирику храма иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» в Вишневом поставили диагноз: назофарингиальная плоскоклеточная карцинома (рак носоглотки).

Для лечения необходимо 480 тыс грн, сообщает Центр информации УПЦ.

«В конце февраля 2020 года у меня был обнаружен рак носоглотки 3 стадии, в марте-мае того же года прошел лечение (облучение и химиотерапию). Казалось, что все прошло. Прошло чуть больше года и произошел рецидив, необходимо повторное, очень сложное лечение», - поделился отец Иоанн.

Начало лечения запланировано на начало следующей недели.

ПОМОЧЬ можно, перечислив средства:

4731 2196 1610 0644 

Стець Иван Васильевич
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
7
Теги