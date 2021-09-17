В мире по состоянию на утро 17 сентября зафиксировали 227 837 899 случаев заражения коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.
В частности выявлено 4 684 172 смерти, выздоровели 204 490 578 человек.
С начала новых суток зафиксировано 34 100 новых случаев, погибли 762 человека.
Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (42 634 054), Индия (33 380 522) и Бразилия (21 069 017).
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