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В мире по состоянию на утро 17 сентября зафиксировали 227 837 899 случаев заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

В частности выявлено 4 684 172 смерти, выздоровели 204 490 578 человек.

С начала новых суток зафиксировано 34 100 новых случаев, погибли 762 человека.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (42 634 054), Индия (33 380 522) и Бразилия (21 069 017).

 
ForUm

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