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В Житомире в четверг, 16 сентября, произошел серьезный пожар на территории одного из предприятий. Огонь вспыхнул в результате взрыва 200-литровой бочки с легковоспламеняющимся веществом, сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, от взрыва вспыхнули две металлические сушильные камеры и древесина, которая была рядом.

«В результате трое человек получили ожоги различной степени тяжести, их госпитализировали», - сообщили в ГСЧС.

Пожар уже потушили. Спасатели подозревают, что инцидент произошел в результате нарушения технологического регламента, но реальные обстоятельства еще устанавливаются.
ForUm

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