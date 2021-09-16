Послы стран-участниц Европейского союза 16 сентября рассмотрят варианты создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине. Предполагается, что она поможет реформировать военное образование.

«ЕС рассматривает различные варианты военной консультативной и учебной миссии в Украине в качестве дополнения к гражданской миссии, которая действует там с 2014 года», - отметил он.

Как пишет "Радио Свобода", для работы потенциальной новой миссии (EUATM) потребуется 60 сотрудников. Они будут консультировать Департамент образования Министерства обороны Украины и Генеральный штаб по реформе профессионального военного образования.

В документе указаны четыре возможных варианта сотрудничества, один из которых является поддержание устойчивости Украины путем укрепления ее военного потенциала. Другие варианты имеют меньший масштаб и рассматриваются как дополнения к действующей гражданской миссии или экспертная работа при представительстве Евросоюза в Киеве.

Напомним, ЕС продлил санкции против РФ за Крым и Донбасс.