На юге Франции по меньшей мере девять человек утонули в Средиземном море.
Об этом сообщает ВВС.
Людей унесло в море, когда они купались в неспокойной воде на нескольких пляжах южного побережья. Сильные ветры всколыхнули море, спровоцировав волну.
«Я не могу понять, как люди попадали в воду, когда море было неспокойным», — сказал мэр Виаса Джордан Дартье.
Пожарно-спасательная служба призвала людей избегать плавания.
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