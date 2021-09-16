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В четверг, 16 сентября, в Офисе президента Украины состоялась встреча с участием послов стран G7 и Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

В ведомстве отметили, что встреча была посвящена имплементации восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины и о порядке избрания на должности членов Высшего совета правосудия.

Украинскую сторону во время встречи представили заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, председатель Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины, народный депутат Сергей Ионушас, министр юстиции Денис Малюська, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, председатель Верховного Суда Валентина Данишевская, председатель Совета судей Украины Богдан Монич.

Все участники встречи, кроме представителей органов судебной власти, согласовали совместное заявление по имплементации судебной реформы в Украине.

Напомним, Польша предложила Украине новый формат консультаций с послами стран CE8.
ForUm

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