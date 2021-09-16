Украина стоит инициировать формат консультаций с послами стран CE8 - Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Чехии, Венгрии, Словакии и Румынии.

Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий во время первого Украинского центральноевропейского форума, который состоялся в Киеве, сообщает Укринформ.

«Существует формат послов G7, и это очень хорошо. Они очень много делают для реформ в Украине. А можно подумать и о дипломатическом формате в Киеве CE8 - послы стран Балтии, Вышеградской группы и Румынии», - сказал он.

По словам дипломата, он рекомендовал бы украинским политикам «встречаться с послами не только G7, но и с CE8». Возможно, этот консультационный формат мог бы быть расширен за счет Австрии.

По мнению польского посла, ситуация в последнее время меняется не в лучшую сторону: «Я имею в виду саммит президентов США и России в Женеве, американо-немецкое заявление о Nord Stream 2, завершение его строительства, а также то, что произошло в Афганистане, и то, что происходит в Беларуси».

«С нашей точки зрения, эта плохая динамика должна нас консолидировать, регион должен цементироваться, сплотиться... Страны нашего региона являются жертвами этой плохой динамики, и мы должны совместно найти ответ на эти вызовы и угрозы», - заявил Цихоцкий.

При этом он указал на первые сигналы того, что Украина и Польша «хорошо понимают ситуацию» - это совместное заявление глав МИД двух стран в конце июля относительно последствий запуска Nord Stream 2, «однозначное заявление» Анджея Дуды на саммите Крымской платформам 23 августа и встреча премьеров Польши и Украины 9 сентября.

«Мы совместно ожидаем реальных гарантий транзита газа через Украину. Мы все понимаем, что Nord Stream 2 создает дефицит в сфере безопасности... но также вынуждает нас к политической консолидации», - заявил польский посол.