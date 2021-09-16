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Евродепутат от Литвы Андрюс Кубилюс призвал коллег готовиться признать парламентские выборы в Госдуме РФ недействительными в случае сообщений о фальсификации результатов голосования.

Соответствующий доклад был представлен на голосовании в ЕС 15 сентября, сообщает УНИАН со ссылкой на EU Reporter.

Кубилюс подчеркнул, что Европе стоит пересмотреть свое отношение к политике Кремля и сдерживать российскую угрозу, вмешательство РФ в дела стран-соседей и т.д.

В противном случае Россию должны отстранить от участия в международных организациях, в том числе и от Совета Европы.

ЕС должен взаимодействовать с Москвой, но такое сотрудничество должно быть четко обусловлено желанием Кремля соблюдать права человека и нормы международного права, пояснил евродепутат.

«Сотрудничество в конкретных сферах не должно вести к каким-то уступкам относительно ценностей ЕС и никогда не должно игнорировать последствия для наших партнеров. Нам нужно больше мужества, чтобы занять твердую позицию в отношении кремлевского режима и защиты прав граждан. Мы должны сделать так, чтобы любое дальнейшее взаимодействие с Кремлем зависело от готовности Путина покончить с агрессией, репрессиями и запугиванием внутри и за пределами России», – говорится в докладе.

Отдельный пункт был посвящен проблеме признания выборов в РФ в конце сентября.

«Люди в России должны иметь право выбора, как и люди в любой демократической стране. Когда ключевые игроки оппозиции и противники российской правящей партии находятся в тюрьме или под домашним арестом, тогда выбора нет. Длительные репрессии Кремля в отношении оппозиционеров, свободных СМИ подрывают легитимность и справедливость выборов. Мы повторяем, что необходимо освободить Алексея Навального, а также его сторонников», – подытожил Кубилюс.

Парламентские выборы в Госдуму РФ пройдут в конце сентября. Сейчас монопольное положение занимает президентская фракция «Единая Россия».

Ранее Кремль разрешил привлекать к выборам жителей ОРДЛО, несмотря на осуждение международного сообщества и решительные протесты МИД Украины.

Граждан с незаконно розданными российскими паспортами будут отправлять спецрейсами в Ростовскую область.

Кроме того, боевики активно регистрируют украинцев с паспортами РФ в э-системе с возможностью дистанционного голосования.

На время выборов российские наемники прикрывают границу с РФ для граждан с украинским паспортом или без документа удостоверения личности.

 
ForUm

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