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За прошедшие сутки, 15 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Новолуганское противник обстрелял позиции украинских военнослужащих из стрелкового оружия.

В направлении Пивденного вооруженные формирования РФ осуществили обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Авдеевки российские оккупанты вели огонь из запрещенных минометов 120 калибра.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 16 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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