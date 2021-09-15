Кабмин принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСМ), вместо ГАСИ начнет работу новый орган - Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

Об этом во время брифинга по итогам правительства сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, сообщает «Экономическая правда».

«Еще один важный вопрос, кроме бюджета, это - ликвидация ГАСИ (Государственной архитектурно-строительной инспекции) и начало работы нового органа - Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, сокращенно - ГИАГ», - сказал Чернышев.

По его словам, в течение длительного времени на деятельность ГАСИ поступали жалобы.

«Это было годами, отмечались факты коррупции, многочисленных нарушений, даже шантажа со стороны этой организации», - добавил он.

По словам министра, решением правительства ГАСИ прекращает свою деятельность, прекращает исполнение своих полномочий, и «с завтрашнего дня» новая организация - ГИАГ - начинает свою работу.

«То есть отныне ГАСИ уже не существует», - резюмировал министр.

В структуре персонала ГИАГ, то есть нового органа, не будет ни одного работника бывшей ГАСИ, заверил Чернышев.

Он добавил, что ГИАГ не является заменой ГАСИ

«Это полноценный новый орган с отличной структурой, полномочиями, и главное - с новыми принципами работы. Мы провели конкурсный отбор на должности ГИАГ, этот отбор проводился при участии НАБУ, которое проверяло бэкграунд конкурсантов. В составе ГИАГ нет ни одного сотрудника ГАСИ.

Для начала работы органа было отобрано 200 специалистов», - рассказал министр.

По его словам, человеческий фактор в ГИАГ отсутствует, в противовес ГАСИ - все переведено в «цифру».