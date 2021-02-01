Экс-руководителю Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексею Кудрявцеву сообщили о подозрении по факту совершения пособничества в подделке официального документа и использовании при назначении на должность и объявили в розыск, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении бывшему председателю Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины по факту совершения пособничества в подделке официального документа и использовании при назначении на должность (ч. 5 ст. 27, ч. 3, ч. 4 ст. 358 УК Украины)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший чиновник обратился к неустановленным лицам с просьбой выдать ему заведомо поддельный документ - диплом о высшем образовании, предоставив свои полные анкетные данные.

В дальнейшем, после получения поддельного диплома, подозреваемый обратился в Министерство образования и науки Украины с целью получения свидетельства о признании иностранного документа об образовании на территории Украины. Также он использовал указанный диплом при назначении на должность председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

В прокуратуре подчеркнули, что экс-чиновнику неоднократно сообщалось стороной обвинения о необходимости прибытия в орган предварительного расследования для участия в проведении следственных и процессуальных действий, в то же время ни разу не появился.

В связи с указанным, сообщение о подозрении экс-чиновнику в совершении этих уголовных преступлений направлено по почте в соответствии с требованиями ст. ст. 278, 111 УПК Украины и он объявлен в розыск.

Уголовное преступление раскрыто прокурорами совместно с работниками территориального управления ГБР, расположенного в Киеве.