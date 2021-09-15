Божественная благодать - выражение особой милости и любви Господа к человеку.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Все, что мы имеем, - разум, силы, таланты - не наше и никогда не было нашим в полной мере, но это великий дар Божий нам недостойным. И все эти дары даны нам, во‑первых, на определенное время, а, во‑вторых, они даны нам не только для нас самих. Они должны быть нами использованы не только для нашего блага, но и для блага окружающих. Преподобный Серафим Саровский так и говорит, что цель человеческой жизни состоит в том, чтобы стяжать благодать Божию и приложить к этому максимум своих усилий, подобно тому, как купцы приобретают те или иные редкие товары. При этом Бог не заставляет нас умножать или развивать в себе Его дары. Пример тому - притча Христа о талантах (Мф. 25:14–30). Каждый из нас на протяжении жизни абсолютно свободен в пользовании собственными талантами. Мы их можем развить, а можем и закопать в землю», - отметил митрополит Антоний.

Владыка объяснил, благодать - это особая Божественная сила, посредством которой Бог помогает преодолевать грех.

«Преодоление греха возможно только с помощью силы Божией, ведь Бог сильнее диавола. И когда Господь подает нам Свою благодать, этой силой мы и преодолеваем грех. Именно поэтому без благодати Божией мы - ничто», - подчеркнул митрополит Антоний.

Управделами УПЦ напомнил, что Бог никого и никогда не лишает Своих даров, потому необходимо просить Его даровать благодать для служения людям.

«Если человек готов принести все, что ему дано Богом, - даже свою жизнь, - в жертву служения заповедям Божиим, Господь обязательно умножит таланты такого человека. И такой человек сможет сделать даже то, что ранее ему казалось невозможным, ведь Сам Бог будет ему помогать...Каждый день мы должны ставить перед собой определенные цели: а что хорошее я могу сделать сегодня? Как я могу использовать тот или иной Божий талант, чтобы от этого стало лучше хотя бы кому‑нибудь? Именно поэтому мы должны просить Бога, чтобы Он никогда не оставлял нас Своей благодатью, но и впредь продолжал давать нам возможность раскрывать в нашей жизни Его дары через служение Богу и людям», - подытожил митрополит Антоний.