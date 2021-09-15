Приступая к чтению Псалтири, в первую очередь нужно по возможности очистить свое сердце от греха.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Приступая к чтению Псалтири, нужно помнить, что она является одной из канонических Книг Ветхого Завета, а все Писание, по словам святого апостола Павла, «богодухновенно» (см.: 2 Тим. 3:16). Вот почему, беря в руки Псалтирь, прежде всего нужно помолиться Богу, чтобы Он открыл нам Свою волю», — объяснил преподаватель Киевских духовных школ.

Он отметил, что по мысли святых отцов, всякий раз при чтении Псалтири как будто открывается совершенно иная книга.

«Однако дело здесь вовсе не в книге, а в том, что с каждым новым прочтением сердце становится чище, и начинаем видеть то, чего раньше попросту не видели. В то же время нужно помнить еще одно правило. В Священном Писании сказано: «В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху…» (Прем. 1:4). Таким образом, приступая к чтению Псалтири, в первую очередь нужно по возможности очистить свое сердце от греха, ведь грех – это стена, которая отделяет нас от Бога. И только после этого с чувством особого благоговения и духовного трепета следует начинать чтение», - сказал Андрей Музольф.