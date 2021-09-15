Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность двух подпольных колл-центров в Сумской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Мошенники использовали звонки операторов, чтобы выведать у людей информацию об их банковских счетах. Затем злоумышленники снимали деньги и часть из них переправляли местному криминальному авторитету.

По имеющейся информации, к противоправной деятельности колл-центров привлекли почти 70 человек. Злоумышленники приобрели базы данных банковских учреждений и звонили их клиентам. Точная сумма «доходов» дельцов устанавливается, но предварительные оценки свидетельствуют о десятках миллионов гривен.

Мошенники выдавали себя за сотрудников банков и рассказывали, что они проводят телефонный опрос или предлагают новую банковскую услугу или кредит. Это позволяло им входить в доверие к «клиентам», которые охотно отдавали свою персонифицированную информацию. Как следствие - злоумышленники получали доступ к онлайн-банкингу людей и снимали их средства.

Часть этих средств шла на финансирование организованной преступной группировки местного криминального авторитета - «Леры Сумского». Сейчас он бежал из Украины и скрывается от правоохранителей за рубежом.

В рамках уголовного производства осуществляются соответствующие процессуальные действия.