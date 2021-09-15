Пандемия СOVID-19 оказалась самым сложным испытанием для мира со времен Второй мировой войны - углубила неравенство, нанесла удар по экономике и довела миллионы людей до нищеты.

Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник, перед закрытием 75-й сессии Генеральной Ассамблеи, после которой сразу начала работу 76-я, передает Укринформ.

Гутерреш поблагодарил представителя Турции Волкана Бозкира, который председательствовал на семьдесят пятой сессии, и передал молоток новому главе ГА представителю Мальдив Абдулле Шахиду.

Открывая новую сессию, Шахид заявил, что в мире распространилась «коллективная тревога и разочарование», которые не всегда связаны с пандемией.

По его словам, сейчас мир нуждается прежде всего в надежде, и ООН должна продемонстрировать людям на планете, «мы знаем об их бедственном положении», «должны прислушиваться» и «готовы работать вместе, чтобы преодолеть проблемы».

«Мы можем найти в себе мужество двигаться вперед, - добавил он, - вакцинировать мир и стимулировать более экологичное, более инклюзивное восстановления после пандемии».