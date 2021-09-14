Кабинет министров Украины принял изменения в постановление №1236, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, что новые карантинные нормы обеспечат возвращение к «доковидной жизни».

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, как будет работать общественный транспорт в условиях новых карантинных ограничений.

Украина разочаровалась в обещаниях Запада, имеющих свойство не исполняться, и полагается только на себя - свои армию, дипломатию и народ. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Муниципальный суд Праги вынес решение об аресте задержанного по запросу Украины россиянина Александра Франчетти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не чувствовал давления со стороны экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в связи с расследованием деятельности компании «Burisma» и якобы вмешательства с территории Украины в выборы в США в 2016 году.

В оккупированных Россией Крыму и Севастополе продолжает ухудшаться ситуация с правами человека, а культурные объекты (в том числе из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО) подвергаются варварскому обращению и разграблению. Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО о ситуации на оккупированном полуострове.

Закарпатская область со следующей недели перейдет в желтую зону карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство не планирует вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 в Украине.

За сутки 13 сентября в Украине зафиксировано 3332 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Вчера, 13 сентября, около 22.55 на трассе Житомир-Черновцы возле с. Слободка-Рахновская Каменец-Подольского района в результате ДТП погибли три человека.