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Закарпатская область со следующей недели перейдет в желтую зону карантина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Закарпатской ОГА Андрей Полосков.

По его словам, ситуация с COVID-19 в области ухудшается, поэтому Закарпатье перейдет в желтую зону со следующей недели.

Глава ОГА подчеркнул, что такое решение должна принять региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Полосков напомнил, что на «желтом» уровне оффлайн смогут работать только те учебные заведения, где по крайней мере 80% персонала получили одну или обе дозы вакцины против коронавируса. На Закарпатье только в 5 территориальных громадах в школах прививки получили более 80% работников, а в 21 заведении — вакцинированных меньше.

Как ранее сообщал ForUm, Кабинет министров Украины принял изменения в постановление №1236, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

 
ForUm

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