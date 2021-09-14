Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, как будет работать общественный транспорт в условиях новых карантинных ограничений.

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает УНИАН.

«Конечно, мы будем ставить требование - вакцинация водителей и работников транспорта. В отношении пассажиров - будет сохраняться масочный режим, социальная дистанция. Конечно, в общественном транспорте требовать сертификаты (о вакцинации) нецелесообразно. Закрывать (общественный транспорт) мы не планируем. Наша цель - защитить людей, не вводя жесткий локдаун», - пояснил Шмигаль.

Как ранее сообщал ForUm, 13 сентября Кабинет министров Украины принял изменения в постановление №1236, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.