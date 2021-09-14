также в разделеПолитика
Зеркаль считает, что заявления РФ о скором запуске «Северного потока-2» далеки от реальности 8
Блинкен: США выполнят обязательства по защите Украиной от РФ 15
Разумков: Законопроект об олигархах могут рассомтреть после направления в Венецианскую комиссию 9
В Раду поступили документы о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога 17
Сущенко выдвинули кандидатом в народные депутаты 11
Зеленский считает, что Украину нельзя сравнивать с Афганистаном 37
Зеленский: Байден заверил, что США видят Украину в НАТО 60
В ОП еще не определились, поедет ли с Зеленский на сессию Генассамблеи ООН 23
Меркель: Важно, чтобы Украина была транзитером газа после 2024 года 24
Зеленский встретился с главой МОК 17
Кулеба: Присоединение к ЕС связано не только с реформами 26
Лавров: Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность восстановить нормальные отношения с Украиной 16
Данилов озвучил повестку следующего заседания СНБО 27
Витренко: Санкции США могут заблокировать Северный поток-2 24
Ермак: В Нормандском формате нужно рассматривать вопросы Северного потока 18
Госдеп: США готовы участвовать в нормандском формате 25
Премию имени Довженко присудили кинорежиссеру Ворожбит 12
Кучма считает, что только США могут повлиять на ситуацию на Донбассе 22

Украина разочаровалась в обещаниях Запада, имеющих свойство не исполняться, и полагается только на себя - свои армию, дипломатию и народ. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил изданию The Independent, сообщает УНИАН.

«Эта страна усвоила ряд горьких уроков, которые показали, что обещания Запада, скорее всего, не исполнятся. Мы не верим обещаниям», - говорит Кулеба.

Он считает, что нашей стране следует учиться у Израиля, как быть гибким военным государством.

«Обстоятельства не оставляют нам выбора. Армия, дипломатия и украинский народ - вот что нам нужно, чтобы выжить», - констатирует глава МИД.

Одной из острых проблем Кулеба называет недостаточное количество инвестиция в защиту границы.

«Мы видим в этом идеальную уязвимость для подрывных групп или мигрантов, которых может захотеть отправить [президент Беларуси Александр] Лукашенко», - добавил министр.

По его словам, несмотря на кризис с руководством, который сейчас переживают США, действующий президент страны Джо Байден не бросит Украину один на один с Россией.

«Нас, дипломатов, учат читать многие слои каждой строчки. Я думаю, что президент США открыт для сотрудничества с нами и понимает, что предыдущая администрация втянула нас во внутреннюю политику США. Он сказал, что не оставит Украину в одиночестве против России, и это очень важное обязательство», - считает Кулеба.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
19
Теги