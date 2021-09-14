Украина разочаровалась в обещаниях Запада, имеющих свойство не исполняться, и полагается только на себя - свои армию, дипломатию и народ. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил изданию The Independent, сообщает УНИАН.

«Эта страна усвоила ряд горьких уроков, которые показали, что обещания Запада, скорее всего, не исполнятся. Мы не верим обещаниям», - говорит Кулеба.

Он считает, что нашей стране следует учиться у Израиля, как быть гибким военным государством.

«Обстоятельства не оставляют нам выбора. Армия, дипломатия и украинский народ - вот что нам нужно, чтобы выжить», - констатирует глава МИД.

Одной из острых проблем Кулеба называет недостаточное количество инвестиция в защиту границы.

«Мы видим в этом идеальную уязвимость для подрывных групп или мигрантов, которых может захотеть отправить [президент Беларуси Александр] Лукашенко», - добавил министр.

По его словам, несмотря на кризис с руководством, который сейчас переживают США, действующий президент страны Джо Байден не бросит Украину один на один с Россией.

«Нас, дипломатов, учат читать многие слои каждой строчки. Я думаю, что президент США открыт для сотрудничества с нами и понимает, что предыдущая администрация втянула нас во внутреннюю политику США. Он сказал, что не оставит Украину в одиночестве против России, и это очень важное обязательство», - считает Кулеба.