В оккупированных Россией Крыму и Севастополе продолжает ухудшаться ситуация с правами человека, а культурные объекты (в том числе из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО) подвергаются варварскому обращению и разграблению.

Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО о ситуации на оккупированном полуострове, сообщает УНИАН.

«За семь лет оккупации ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась», - гласит представленный на 212-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО документ.

Речь идет о массовых нарушениях оккупантов: cистематических политических преследованиях, физическом и психологическом давлении, уничтожении независимых СМИ, дискриминации по религиозному признаку, нарушении прав собственности и языковых прав местного населения.

В результате действий ставленников Кремля более 45 тыс. крымских татар и украинцев были вынуждены покинуть Крым.

Кроме того, Россия присвоила украинские культурные ценности на полуострове, в том числе 4095 памятников, которые находятся под охраной государства.

Авторы доклада считают, что это делается для укрепления Кремлем своего «исторического, культурного и религиозного доминирования над прошлым, настоящим и будущим Крыма».

Кроме того, из оккупированного полуострова вывозятся местные артефакты, а потом с исковерканными нарративами экспонируются в России и стираются следы культурного присутствия крымских татар.

Оккупанты проводят в Крыму несанкционированные археологические раскопки, которые, в частности, могут поставить под угрозу статус поселения Херсонес Таврический, из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

А для строительства трассы «Таврида», ведущей от незаконно построенного Керченского моста, уничтожили мусульманские захоронения.

Доклад был подготовлен национальной комиссией Украины по делам ЮНЕСКО и постоянным представительством Украины при ЮНЕСКО по просьбе генерального директора организации.