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Жительнице Волыни из-за ошибки родственников пришлось в суде отменять акт о собственной смерти. Там ее иск удовлетворили.

Об этом говорится в решении Ковельского горрайонного суда, сообщает hromadske.

Так, женщина в 2019 году лечилась в Волынской областной психиатрической больнице. Однако ни сама пациентка, ни администрация заведения ее родственникам об этом не сообщили.

Тогда мать женщины обратилась в полицию и заявила об исчезновении дочери. Правоохранители начали расследование, а затем пригласили на опознание неизвестного тела сына, невестку и мать женщины.

В конце концов родственники по внешним признакам единогласно решили, что тело принадлежит женщине, которую они ищут. После этого и составили акт о смерти.

Но когда выяснилось, что женщина жива, ее сын подал запрос на отмену этого акта. Там ему отказали, поскольку такой документ могут отменить только на основании решения суда. В конце концов суд заслушал истицу и ее родственников и пришел к выводу, что иск нужно удовлетворить.

 
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