Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован во вторник утром в Центральный военный госпиталь в Стршешовице, Прага.
Об этом сообщают Novinky, передает Укринформ.
В больнице без дополнительных подробностей подтвердили, что главу государства госпитализировали.
Ранее президент несколько раз находился в этой больнице в рамках реабилитационных мероприятий.
Но нынешняя госпитализация, скорее всего, будет более длительная.
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