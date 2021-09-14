Ввечері, 13 вересня, Кабмін змінив постанову №1236, яка встановлює нові карантинні обмеження.

Постанова набирає чинності через 7 днів з моменту публікації.

Тобто в Україні посилюють карантин, бо знову є підйом захворюваності на коронавірусну хворобу. Чого чекати українцям, якими будуть нові правила, привілеї для вакцинованих, як будуть відстежувати тих, хто контактував з хворими на ковід і скільки зможуть витримати наші лікарні у разі серйозного спалаху?

Про це LIGA.Life розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Про те, якими будуть нові правила «жовтої зони»

– Розпочну з уточнення, щоб усі розуміли: раніше 20-х чисел вересня жовта зона не встигне почати діяти?

– Так. Будь-яка регуляція, яка стосується можливих обмежень або змін порядку у роботі держустанов, бізнесу або громадян, має набути чинності через сім днів.

Щодо впровадження жовтої зони в країні має бути відповідне рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Рішення комісії має бути гармонізованим зі змінами у постанові 1236, які регулюють обмеження або порядок роботи тих чи інших зон.

Рішення про введення або перехід до іншої зони ухвалює виключно комісія. Таке рішення, найімовірніше, буде цього тижня.

Україна повертається у режим регулярних засідань комісій ТЕБ і НС, щоб ми могли контролювати ситуацію й оперативно вирішувати питання.

– Як часто засідатиме комісія?

– Плануємо раз на два тижні. Залежно від розвитку ситуації, можемо перейти на щотижневі засідання.

– Чи плануєте змінити правила та обмеження, прописані для кожної з карантинних зон? Щодо вчителів зміни вже анонсували.

– Нові карантинні обмеження зараз відпрацьовуються. Україна наслідуватиме практику європейських країн. Вакцина захищає від важкого перебігу, ризику смерті. Тому працюємо над тим, щоб наблизити якість життя вакцинованих до більш звичного.

Перш за все, використовуватимемо механізм цифрових сертифікатів. У постанові він буде деталізуватись, і ми розумітимемо, які сертифікати, з яким терміном придатності, як мають бути згенеровані, що робити, якщо у вас немає смартфона чи є інші проблеми з генерацією сертифікату.

Залежно від того, скільки доз отримала людина, буде генеруватися той чи інший тип сертифікату. Зараз опрацьовуються терміни дії і технічні можливості, як їх видавати і на який термін.

Більшість обмежень, які передбачені для жовтого, помаранчевого та червоного рівня епіднебезпеки, не застосовуватимуться для вакцинованих, або будуть полегшені для людей, які отримали одне чи два щеплення.

Для жовтого рівня епіднебезпеки буде достатньо однієї дози вакцини. Якщо країна переходить у червону зону, будемо вимагати повний курс щеплення, оскільки він дає максимальний рівень захисту.

У жовтій і помаранчевій зонах допускатиметься робота закладів освіти за умови, що персонал буде щеплений на рівні 80% принаймні однією дозою. Стосовно червоної зони – всі мають бути щеплені повним курсом.

Те ж стосуватиметься закладів культури, харчування, спортзалів. Зміни до карантинних норм передбачатимуть, що обмеження, до яких ми усі звикли у жовтій, помаранчевій або в червоній зоні, не стосуватимуться випадків, коли весь персонал бізнесу або якогось закладу буде провакцинований. У такому разі він зможе продовжувати роботу.

– Тобто якщо кінотеатр має 80% вакцинованого персоналу, то у жовтій зоні він…?

– Зараз у жовтій зоні кінотеатр має заповнювати лише 50% залу. Норма, яка пропонуватиметься: ми дозволяємо заповнювати кінотеатр більше за умови, що весь персонал провакцинований, і люди, які приходять, мають хоча б одну дозу. Це для жовтої зони. Якщо в кіно приходять і невакциновані також, тоді зал має бути заповненим на 50%, стара норма.

– У спортзалах так само?

– Так. Говоримо про норми, які працюють з поправкою на факт вакцинації. Невакцинованим не відмовляємо в користуванні такими місцями, але якщо невакцинований приходить туди, застосовується більш жорстка норма.

Так бізнес сам вирішує, за яким механізмом йому працювати: або обслуговувати меншу кількість людей, і це певні фінансові втрати, або – за спрощеними правилами лише для вакцинованих.

– Ви казали, що потенційної стелі стосовно охочих щепитися ми можемо досягти десь до грудня. Є також ваша свіжа заява, що термін придатності і Астразеники, і Файзера закінчуються цієї осені. Водночас досі є ситуації, коли люди намагаються ці вакцини якось дістати, хоча їх в країні ніби «завались». Ви розумієте, де тут збої?

– Щоб Україна вийшла на світові рівні, захистила максимум свого населення, треба вакцинувати принаймні 24 млн людей – все доросле населення. Сьогодні є лише 5, це 20% від кількості, яка потребує щеплення відповідно до дорожньої карти. Тому не впевнений, що ми наблизились до тієї стелі, про яку усі кажуть. Нам ще не треба застосовувати якихось додаткових заходів або кардинальних змін, щоб людей перенаправити на вакцинацію.

Ми часто зустрічаємося з тим, що люди хочуть спочатку зробити якийсь віртуальний тест, подивитися, скільки в них антитіл, і лише після того вже проводити вакцинацію. Не треба цього робити.

Все, що вам пропонується у вигляді додаткових тестів перед вакцинацією – це або вимагання коштів, або намагання когось нечесним шляхом заробити додатково.

– За правилами, місцева влада може лише посилювати в себе обмеження, які дає центральна. Але багато хто на місцях не хоче гнівити виборців. Тому правила саботували, їх не контролювали. Якщо така ситуація повториться зараз, що ви робитимете як головний державний санітарний лікар?

– Перше – переконання, фізичні виїзди. Залишається адміністративний вплив. Зараз працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Коронавірусна хвороба – це надзвичайна ситуація національного масштабу.

Найвірогідніше, у разі погіршення епідеміологічної ситуації будуть доволі часті візити до областей, до окремих закладів, щоб ми пояснювали або на місці переконувалися в тому, що норми працюють ефективно. Проводитимемо виїзні засідання комісії ТЕБ і НС на рівні областей.

ВООЗ запустить найближчим часом пілот про деперсоналізований моніторинг стану ситуації з дотриманням протиепідеміологічних вимог.

Будуть встановлені спеціальні камери у торговельних центрах на рівні областей країни, які дозволять побачити, скільки людей не використовують маски, чи дотримуються соціальних дистанцій.

Про вакцинацію освітян

– Зараз батьки і вчителі опиняються у ситуації ще більшого напруження між собою. Ви заявили, що батьки мають приходити на педради, щоб мотивувати вчителів щепитися. Виходить, що руками батьків ми хочемо змусити вакцинуватися вчителів. У батьківських групах ваша заява викликала величезне обурення, бо держава хоче змусити батьків робити роботу замість себе.

– Посада вчителя передбачає те, що це – людина, яка постійно контактує з іншими людьми. Це група ризику. Відповідно до законодавства України, це так званий декретований контингент. Оскільки їхня робота пов’язана з двома ризиками: захворіти самому і передати інфекцію іншим. Багато країн зафіксували спалахи в закладах освіти. Більша частина з них говорить про спалахи саме в педколективах.

США вже відрапортували декілька випадків, коли вчитель інфікує свої класи і групи, з якими він займався. Вакцинація вчителів є необхідним кроком, щоб у нас було безпечне освітнє середовище.

Якщо ми кажемо про вакцинацію від ковіду, то вчителі – найважливіша для нас група ризику.

Вчителям був і зараз є необмежений доступ до вакцин. У країні є вибір вакцини, чого немає в багатьох країнах світу. Можна обрати що до вподоби.

Батьки дійсно можуть підіймати питання про вакцинацію вчителів, бо це питання безпеки їхніх дітей. Але тут має бути баланс. Мова не про те, що батьки мають контролювати, бо будь-який педагог може відмовитися від оприлюднення свого вакцинального статусу. Мова про те, що батьки мають мотивувати.

– Уявімо ситуацію, яка точно буде на практиці. Школа не має 80% вчителів вакцинованих однією дозою. Регіон заходить у жовту чи помаранчеву зону. І, за правилами, така школа має перейти на дистанційку. Батьки у шоці, їм потрібно йти на роботу, куди подіти дітей? Почнуться пошуки крайніх. Ними будуть вчителі.

– Я впевнений, що цього конфлікту можна уникнути завдяки тому, що вчителі зроблять свідомий вибір, який базуватиметься на глибокому розумінні та фактах. Зараз є час, щоб педагоги ще вакцинувались. Є вибір, працюють мобільні бригади, інформаційні телефонні лінії є для пояснення. З педагогами окремо проводиться робота щодо того, щоб пояснити навіть кожен механізм дії вакцини або потенційні переваги, які отримає людина від щеплення.

– На підставі чого можна збирати інформацію про те, який конкретний вчитель вакцинувався, щоб розуміти відсоток щеплених?

– Певна частина медінформації на рівні шкіл усе одно циркулює. У нас особиста медична книжка, де є усі результати аналізів, інформація про стан вакцинації. Це обов’язковий елемент для вчителя, коли він приходить на роботу, щороку проходить повторні огляди.

Директор школи має доступ до цієї інформації і може збирати її від учителів. Безумовно, її оприлюднення і широке поширення із зазаначенням персональних даних або використання її з порушенням прав учителів, застосування штрафів, погрози звільнення – це протизаконно.

Зараз основна інформація дійсно збирається через керівника.

Як МОЗ, ми закликаємо, щоб у питанні вакцинації освітян не було маніпуляцій, погроз, звільнень або примусу до щеплення.

Людям треба давати факти, щоби вони самі вирішували виважено.

– Тобто рахує щеплених вчителів людський фактор, директор. Електронної статистики немає?

– Ми маємо людський фактор майже стосовно усієї статистики. Похибка є можливою. Коли людина з групи ризику вакцинується, може обрати будь-який майданчик для вакцинації. Інколи вона може не сказати, що є працівником освіти, і в електронній системі її освітянином не позначать.

Тому єдиний шлях отримати інформацію – через керівників закладів освіти. Вони і нестимуть відповідальність за гарантування безпечних умов освітнього процесу.

Про те, чи є вже нова хвиля ковіду в країні

– За статистикою, продовжує зростати захворюваність і госпіталізації. Уже можемо казати про те, що нова хвиля розпочалася в Україні?

– На моє переконання і за статистикою, ще зарано. Спостерігаємо вже восьмий тиждень поспіль зростання захворюваності на ковід. Навантаження на систему охорони здоров’я зараз є контрольованим. Реанімаційні ліжка зайняті на 23%, з киснем – на 17%, апарати ШВЛ – на 8%.

Серед багатьох показників, які в нас використовують у рамках адаптивного карантину, є один, який викликає найбільше занепокоєння, – коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Зараз він є критичним.

Відповідно до вимог ВООЗ і Європейського центру контролю та профілактики хвороб, маємо утримувати його на рівні 3%. Але зараз лише 3 з 25 регіонів можуть утримувати його на цій позначці (мова про 24 області й окремо місто Київ. 3% – тобто зі ста протестованих лише троє отримали позитивний тест на ковід. – Ред.).

Більшість регіонів вже перейшла позначку в 3%, ми поступово наближаємося до 5%.

Це означає, що в цих регіонах, найімовірніше, ситуація погіршуватиметься і треба забезпечувати доволі жорсткий контроль за відслідковуванням контактних випадків, за швидкою локалізацією спалахів на рівні об’єднаних територіальних громад, що треба пришвидшувати або збільшувати кількість тестів.

Ми з областями працюємо над тим, щоби вони принаймні на 25-30% підняли кількість ПЛР-тестів або швидких тестів на антиген і максимально широко запровадили такі програми з тестування на рівні області. За останній тиждень у нас зросла кількість ПЛР на майже 13-14% завдяки такій роботі. Антигенові тести, які переважно зараз використовують на рівні сімейної медицини, зросли на 17%.

– Який показник ми вважатимемо початком нової хвилі? Що для вас буде точкою відліку?

– Перехід до помаранчевого якогось регіону – він означає, що вже відбувається певне навантаження на систему охорони здоров’я. Нова кількість випадків у багатьох країнах світу вже не є стартером для більш жорстких протиепідеміологічних заходів.

Вакцинація в світі швидко рухається. І навіть за великої кількості інфікованих бачимо незначне навантаження на систему охорони здоров’я.

Тому помаранчевий рівень є попереджувальним перед червоним, і ознакою того, що навантаження на систему ще контрольоване, але вже на межі резерву.

Кількість ліжок для хворих на ковід на рівні областей достатня, щоби госпіталізувати усіх тих, хто цього потребуватиме, але найчастіше ми стикалися і минулого року, і цього – з невідпрацьованими маршрутами пацієнта на рівні області. Коли в одну лікарню звозили майже усіх хворих з кількох ОТГ, а обласна лікарня була не заповнена, і це призводило до надмірного навантаження на лікарів, медобладнання.

Тому ми оновили маршрути по всіх областях і сподіваємося, що вони будуть працювати. Через електронну систему охорони здоров’я бачимо госпіталізації не в ті лікарні, і тоді з’ясовуємо причини.

Про те, скільки зможе витримати медсистема

– І ви, і Віктор Ляшко говорили про наші потужності на 70 000 ліжок під ковід. Як їх трактувати?

– Коли ми кажемо про 70 000 ліжок – це перша плюс друга хвилі реагування. 90 000 – це перша, друга хвилі плюс лікарні-резерви.

У разі використання лікарень першої та другої хвилі будемо стикатися з обмеженим доступом до звичайних медпослуг, з несвоєчасною госпіталізацією, діагностикою, порушенням маршрутів пацієнта, відмовою у планових госпіталізаціях на пікових цифрах.

Використання 38 000 ліжок першої хвилі не впливатиме на загальну систему.

У разі використання другої хвилі – від 40 000 до 70 000 ліжок – вже відчуватимемо порушення в загальній роботі медсистеми, можуть бути несвоєчасні госпіталізації, несвоєчасне встановлення діагнозу або інші складнощі.

А у разі переходу від 70 000 до 90 000 ліжок ми майже не зможемо надавати стаціонарну меддопомогу.

Це може бути серйозною перепоною для того, щоби своєчасно надавати екстрену, ургентну або іншу стаціонарну медичну допомогу.

Тому для нас 70 000 ліжок є межею, на якій ми ще можемо адекватно втримати ситуацію. 90 000 – це пік, коли системі буде доволі важко.

– З огляду на показники вакцинації і те, що в нас групи ризику, особливо літні, мало щепленнями охоплені, з огляду на заразність штаму Дельта, наскільки серйозною є потенційна загроза повторення ситуації останньої важкої хвилі, коли людей не було навіть куди госпіталізувати?

– Зараз через оновлення маршрутів, уточнення усіх процесів на рівні областей, маршрути пацієнтів працюють ефективно.

Багато команд фахівців оприлюднюють свої дані. Важко зараз спрогнозувати розвиток подій. Для МОЗ ми робили такий аналіз із НСЗУ.

Зараз ми рухаємося за середнім сценарієм, вже пройшли оптимістичний.

Цей сценарій чітко відповідає аналогічному періоду 2020 року. Бачимо його майже стовідсоткову відтворюваність у позитивності тестів, у тому, скільки тестів провели, скільки людей померли, скільки захворіли.

Але водночас бачимо відставання від кількості госпіталізованих – у цей же час минулоріч ми госпіталізували набагато більше людей.

Все ж, на мою думку, проблема не в тому, перейдемо ми у жовту чи червону зони, а в тому, що частина мешканців України ще не змінила свого ставлення до ковіду – до карантинних обмежень, до вакцинації.

Багато людей досі виступають проти носіння масок, не розуміють, чому не можна збиратися великим скупченням. Тому питання входження країни в інший рівень епідбезпеки – відповідальність кожного.

Про те, з чим ми зустрічаємо новий спалах ковіду

– Наскільки ми готові до потенційного спалаху?

– У нас законтрактовано близько 250 лікарень, готових надавати послуги пацієнтам з ковідом. Вони поділені на першу і другу хвилі реагування. На першу хвилю готові майже 39 000 ліжок, з яких 96% з киснем. Близько 3000 ліжок – реанімаційні. На другу хвилю реагування у кожній області додатково визначено 2-3 лікарні.

Зараз на стаціонарну допомогу пацієнтам є 11,8 млрд грн.

Стандарти лікування ми оновили відповідно до рекомендацій ВООЗ, Європейського бюро CDС, американського CDC. Останнє оновлення було 8 вересня.

Закупили спеціалізоване медобладнання. Закрита потреба в комп’ютерних томографах, які розподілені на опорні лікарні – 161 апарат. У межах субвенції закупили 146 рентген-апаратів, щоб закрити потребу опорних лікарень. Відповідно до потреби 2020 року, зараз у цьому обладнанні потреба опорних лікарень закрита повністю. Вони повністю відповідають вимогам Національної служби здоров’я.

Щодо визначення штамів коронавірусу, то зараз використовуємо дві опції: специфічні ПЛР-системи для визначення штамів на рівні областей і на національному рівні в Центрі громадського здоров’я нарешті завершені в процедури, відбулася фінальна валідація приладу для секвенування. Зараз вчимо фахівців. Сподіваємося, що вже найближчими тижнями Центр зможе секвенувати близько 400 зразків щомісяця, і ми припинимо відправлення наших зразків до європейської референс-лабораторії.

Упродовж літа відбувалася робота із забезпечення киснем. Основний фокус – на централізоване розведення, бо концентратор може видати максимум 10 л на 1 хв, а центральне подання кисню дозволяє використовувати його стільки, скільки треба пацієнту. Більшість лікарень уже оснащені кількома типами кисню. Це добре, бо в разі чого можна перемикатись.

Пропрацьовані механізми з ліцензованими виробниками медичного кисню на рівні МОЗу. Вони підтвердили можливість швидко реагувати, щоб перелаштувати виробництво на випадок додаткової потреби.

Вже закуплено у всіх областях 14 790 кисневих концентраторів, з яких поставлено та розподілено між первинною ланкою (сімейники) 8170. Постачання інших 6620 концентраторів очікується до вересня 2021 року.

– Звучала обіцянка від міністра видавати кисневі концентратори хворим на ковід додому, якщо вони не потребують саме перебування в лікарні. Де ці концентратори, хто і як їх буде зберігати і видавати?

– Концентратори розвезені і зараз – у власності ОТГ, які їх передають на свої амбулаторії. Тобто це комунальна власність, оперативна власність амбулаторій.

Зараз МОЗ розробило проєкт договору, так званий юридичний механізм передання концентратора від амбулаторії до пацієнта, і механізм повернення назад. Поки не було додаткових звернень, які б говорили про те, що механізм не працює, або що концентраторів не видають.

– Приватні заклади сімейної медицини, які мають договір з НСЗУ і декларації з пацієнтами, можуть дати запит в ОТГ, щоб передати пацієнтові концентратор?

– Ні, поки мова про амбулаторії, які у комунальній формі власності, на приватників воно не поширюється.

Про відстеження контактних осіб хворих на ковід

– Ви сказали, що збільшилася кількість тестів, бо це важливо для відстежування контактів, особливо в контексті заразнішої Дельти. Кого заохочують робити ПЛР чи тести на антиген?

– Кожна людина, яка має симптоми або ознаки ГРВІ, має звернутися до свого лікаря і їй мають запропонувати швидкий тест на антиген.

Зараз у країні є близько 2 млн антиген-тестів, вони розподілені на рівні сімейної медицини. Кожен лікар має призначати такий тест пацієнтові з ознаками ГРВІ.

Розподілом цих тестів на рівні областей займаються департаменти охорони здоров’я, інколи бачимо провисання або не пропорційний розподіл між медзакладами.

Якщо у лікаря немає швидкого тесту на антиген, він може забрати матеріал у пацієнта на ПЛР і направити його до найближчого центру контролю та профілактики хвороб. Такий тест зроблять там упродовж доби, без черги. Він буде безоплатний і лікарю первинки повернеться результат.

Також мають робити тест, якщо ви були в контакті з інфікованим. Уже оновлені протиепідемічні правила. Ключові зміни: людина, яка була в контакті з хворим на коронавірусну інфекцію, має обов’язково протестуватись через три-п'ять днів після останнього контакту, особливо коли в неї з’являються симптоми.

Зараз є запас на рівні 2 млн ПЛР-тестів, які можна використовувати щодня. Їх вистачить, щоб система працювала на пікових рівнях впродовж чотирьох місяців. Завершується додаткова закупівля 2,8 млн швидких тестів, які додадуться на рівні областей. Найближчими тижнями розвезуть ще 4 млн ПЛР-тестів.

Штам Дельта передається швидше, він агресивніший з погляду поширення. Тому в наказі МОЗ прописана норма, що з усіма контактними має зв’язатися лікар-епідеміолог і призначити тестування на рівні центру контролю та профілактики хвороб.

– Я розумію, як документи працюють, але як це відбувається на практиці? Декілька людей, які нещодавно перехворіли, на питання, чи відстежували їхні контакти, сказали, що їх лише запитали, чи родичі захворіли і чи вони часом не повернулися з-за кордону. Знаємо приклади минулого року, коли правила прописані, але на практиці не діяли.

– Є наказ МОЗ про те, як відбувається відстеження контактів. Перший збір інформації або перший контакт з хворою людиною має відбуватися на рівні сімейного лікаря.

Він має зібрати первинний епіданаліз: переконатися в місці роботи особи, в тому, де вона мешкає, чи є членом організованого колективу, чи працює, наприклад, у закладі освіти або охорони здоров’я, вакцинована чи ні, з’ясувати кількість контактних осіб. Цю інформацію вносять в електронну систему охорони здоров’я, після реєстрації інформація передається в Центр контролю та профілактики хвороб.

Щоранку лікар-епідеміолог відповідної області, території або району отримує інформацію про нові випадки інфікування. Має контактні дані інфікованого і його контактів. Обдзвонює їх, щоб з’ясувати або уточнити епідемічний анамнез.

Вибірково дивимося в областях, скільки таких контактів знайшли, чи скерували їх на тестування. Залежно від показників, вимагаємо від Центру контролю та профілактики хвороб, щоб принаймні щодо 75% захворілих провели повноцінне епідеміологічне обстеження.

Інколи бувають збої, коли, наприклад, не вносять мобільний номер або помиляються в цифрі, коли його записують, і тоді неможливо дотелефонуватись до людини. Але система епідеміологічної безпеки, яка працює на рівні областей, націлена на те, щоб максимально відслідковувати контакти.

– 75% прописано в документах, а зараз є скільки?

– Близько 60%, ситуація від регіону до регіону сильно відрізняється. Це пов’язано з тим, наскільки ефективно напрацьована співпраця центру, департаменту охорони здоров’я, наскільки там є медпрацівники, готові надавати інформацію. Ситуація покращується, бо на початку року було набагато менше.

– Які області найбільш проблемні?

– Чернівецька та Луганська. Це антилідери минулих тижнів. Рівень госпіталізації там зріс уже майже вдвічі.

У Луганській області – один з найбільших рівнів захворюваності на 100 000 населення і зокрема найвищий коефіціент виявлення випадків.

Це найбільш проблемні зони, на яких зараз фокусуємося. Є ще перелік об’єднаних територіальних громад під окремим контролем, бо бачимо кількість нових випадків у розрізі кожної ОТГ і відслідковуємо, як змінюється динаміка щодо нових випадків.

Зараз у нас є майже 15 ОТГ, які проблемні з погляду появи там локальних кластерів захворювання. Це переважно Харківська область, Хмельницька, Тернопільська. Три такі кластери у Дніпропетровській області, також це Запоріжжя, Полтава.

Там окремо проводиться робота або лікар-епідеміолог виїжджає розбирається.

Найчастіше, що бачимо в ОТГ, – два фактори. Це або підприємства, які є на рівні ОТГ, або це фактор спільного проведення масових заходів. Наприклад, велике весілля в ОТГ на Західній Україні. Це важка справа знайти усіх контактних або їх усіх протестувати.

Якщо це організований колектив, там проводиться робота з дезінфекції, надання достовірної інформації, як використовувати маски, або людям пропонують пройти додатковий раунд тестування, щоб з’ясувати кількість захворілих.

– Коли говоримо про локалізацію спалаху ковіду, є обмеження, щоб, скажімо, люди перестали їздити за межі свого району?

– Все залежатиме від того, наскільки в конкретному місці складна епідеміологічна ситуація. Якщо будемо стикатися з тим, що на рівні якоїсь ОТГ є багато нових випадків, громада може ухвалювати свої обмежувальні заходи. Серед яких заборона переміщення чи певне розмежування між ОТГ або сусідніми територіями. Ці питання розглядають на обласних комісіях.

Бачили у минулому році, і навіть у цьому були випадки, коли деякі ОТГ свідомо ухвалювали рішення про обмеження пересування в межах своєї громади, або неможливість виїзду на заробітки, наприклад, або на продовження роботи в інші міста.

Це особливо працюватиме на тлі поширення Дельти, тому що одна людина, яка виїхала з ОТГ, де зафіксований спалах, може інфікувати людей не лише на своєму основному місці роботи, але й у загальному транспорті.

– Їхала до вас на метро, половина людей без масок взагалі. Деякі з них можуть бути носіями вірусу. Будуть з осені працювати якісь чіткіші алгоритми щодо відстежування контактних?

– Зараз є два механізми. Перший – застосунок «Вдома». Бачимо, коли людина встановила застосунок, але не натиснула кнопку «активувати». Чи коли активувала, а потім видалила.

Така інформація потрапляє до Нацполіції. За останні декілька місяців ці механізми доволі непогано себе зарекомендували.

Проблема зараз у тому, що сімейні лікарі не завжди рекомендують, або не контролюють встановлення застосунка «Вдома» тим, хто потребують самоізоляції.

Це величезна проблема, особливо у випадках, коли людина прийшла на прийом, здала тест, пішла, а через 5-6 год після візиту є результат. Проконтролювати в дистанційному форматі встановлення застосунка майже неможливо..

Щоб допомогти й інформувати людей про те, як поводитися, про профілактичні заходи, на рівні усіх обласних центрів контролю профілактики хвороб зараз впроваджують ще один застосунок «GO. Data». Це інформаційна система, розроблена ВООЗ, успішно пропілотована на рівні Чернівецької області. Вона дозволяє фіксувати усі випадки контактів, вибирає перелік людей, яких треба набрати, і автоматично набирає номер, але вже розмову веде лікар.

Ці механізми будемо використовувати, вони зафіксовані в окремі постанові головного державного санітарного лікаря. Ми їх також перенесли і зараз зафіксували у відповідному наказі МОЗ.

З приводу носіння масок – це величезна проблема. За час перебування в Україні в зеленій зоні бачимо багато порушень. Тут будемо працювати з Нацполіцією, щоб забезпечити більш активний контроль за дотриманням маскового режиму. Наприклад, за вчорашню добу було всього накладено 583 постанови за порушення маскового режиму. Загалом, здається, з травня було накладено 350 000.

– Як виглядатиме співпраця з поліцією на практиці, і де першочергово перевірятимуть масковий режим?

– Забороняється перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, які закривають рот та ніс. Це основна норма. Працівник Нацполіції може виносити відповідну постанову лише у випадку, якщо не дотримується ця норма. Такий механізм є і повинен працювати в Україні, він працює в усьому світі.

– Який ваш найбільший страх як головного державного санітарного лікаря на цю осінь?

– Поєднання якихось інфекцій. Тобто спалах кору і ковіду, наприклад. З огляду на поточні темпи планової вакцинації, бачимо зниження за АКДП, поліо, БЦЖ. Тому є високі ризики поєднання спалахів кору та ковіду, наприклад. Це головний страх.