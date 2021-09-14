Больной COVID-19 председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков чувствует себя хорошо и выполняет свою работу дистанционно.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова», к которой присоединился по видеосвязи, сообщает УНИАН.

На вопрос, кто сейчас выполняет функции председателя ВР, пока спикер на самоизоляции, Разумков объяснил: «Я выполняю функции председателя Верховной Рады, пока мне поручила это делать Верховная Рада Украины. Я действительно на самоизоляции пока вынужденной. Но весь функционал, который с этим связан, я могу выполнять, состояние здоровья позволяет. Я понимаю, что, пожалуй, кому-то хотелось бы примерить кресло председателя Верховной Рады, но, к сожалению для них, я себя более чем хорошо чувствую», - заверил председатель ВР.

Напомним, 11 ноября 2020 года Разумков заявил, что заболел COVID-19. Он находился на самоизоляции и работал удаленно.

10 сентября 2021 года он сообщил, что снова заболел COVID-19. Спикер отметил, что будет находиться на самоизоляции и будет работать дистанционно.