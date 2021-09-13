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Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения вблизи границы с Республикой Беларусь, сообщает пресс-центр СБУ.

По легенде тренировок, группа условных диверсантов планировала осуществить «подрывы» на Ривненской атомной электростанции. Но им не удалось проникнуть на территорию АЭС, поэтому вынуждены были спасаться бегством.

Злоумышленники пытались добраться до территории Волынской области и незаконно пересечь государственную границу, разделившись на две группы.

Спецназовцы СБУ разоблачили и задержали первую группу «диверсантов» вблизи пункта пропуска «Прикладники». Вторую обезвредили возле заброшенного в лесу оборонительного сооружения.

По оценкам координационной группы Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Волынской области, участники тренировок успешно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионным и террористическим угрозам.

Обучение прошли в условиях, максимально приближенных к реальным. В них приняли участие представители региональных подразделений СБУ Волынской и Ривненской областей, Волынской и Ривненской подразделений Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Национальной полиции, патрульной полиции.
ForUm

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