Испанская фармацевтическая компания HIPRA может начать производство своей вакцины против COVID-19 уже в октябре этого года.

Об этом сообщила министр науки и инноваций Дайана Морант, сообщает УНИАН.

В августе стало известно, что Испанское агентство по лекарствам одобрило первый раунд клинических испытаний новой вакцины на людях. По словам Морант, процесс продвигается успешно. Она отметила, что «это будет очень хорошая вакцина» для борьбы с вирусом, поскольку «была разработана с учетом различных вариантов и показывает положительные результаты».

HIPRA - ведущая компания в ветеринарном секторе - была переориентирована на производство человеческих лекарств и вакцин для смягчения последствия пандемии COVID-19.

COVID-вакцина компания не основана на технологии мРНК, используемой Pfizer и Moderna, или на более традиционных технологиях, к которым прибегали AstraZeneca и Johnson&Johnson (Janssen). Вместо этого испанцы обратились к технологии рекомбинантных белков.

Пока что ученые разработали вакцину для вариантов коронавируса Alpha и Beta, но предполагается, что они могут легко использовать ту же технологию и для варианта Delta. Компания заявляет, что способна произвести до 400 миллионов доз вакцины в 2022 году и 1,2 миллиарда в 2023-м.

Кроме того, в стране разрабатывают еще одну вакцину против COVID-19, помимо HIPRA. Однако процесс все еще находится на доклинической стадии.