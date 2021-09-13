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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отреагировал на идею секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, который предлагает внедрить в Украине латиницу вместо кириллицы.

Чиновник не выразил явного восторга от такого предложения, сообщает УНИАН.

«Если честно,  як так и не понял собственно сути того, что было предложено. Это же инициатива, она без объяснений, поэтому я даже не знаю, что комментировать», - сказал он.

По словам Креминя, слова Данилова - это не инициатива, а необоснованный разговор.

Я учёный, я не могу безосновательно о таких вещах говорить. В первую очередь господин Алексей должен дать расширенную позицию. Я пока не вижу предмет дискуссии, так как не было обоснований. Была фраза, поэтому в первую очередь он сам должен ее комментировать. Если он прокомментирует, тогда и мы будем говорить. Была ли такая дискуссия по переходу? Я вам скажу даже больше, об этом никто и не говорит и никогда не говорил», - заверил он.

В завершение Креминь добавил, что пока не видит предмета для обсуждения.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов высказался, что английский язык, как и украинский, в Украине должен быть обязательным. »Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязателен. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык – это язык цивилизованного общения», - заявил он.

Также, по его мнению, надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу.
ForUm

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