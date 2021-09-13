В Министерстве иностранных дел Украины назвали топ-10 самых популярных стран, по которым украинцы ищут информацию об условиях въезда в период распространения коронавируса.
Как пишет «Европейская правда», приводя данные просмотров интерактивной карты Tripadvisor, где украинские дипломаты регулярно обновляют правила въезда в той или иной страны в условиях эпидемии.
Чаще всего смотрят условия въезда в Польшу, Италию, Испанию, Турцию, Грецию, Германию, Чехию, Францию, Португалию и на Кипр.
Отмечается, что всего интерактивной картой с момента запуска воспользовались более 10 млн раз.
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