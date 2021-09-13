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В Харькове на Салтовском массиве сегодня утром произошел необычный инцидент, о котором сообщили местные Телеграм-каналы, сообщает УНИАН.

«Бодрое утро понедельника на Салтовке. Со слов очевидцев, голый мужик сначала нападал на школьника, потом на парня с рюкзаком. Перекрёсток Героев и Тракторостроителей», - говорится в сообщении.

На кадрах, снятых очевидцем, можно увидеть, как неадекватный обнаженный мужчина посреди оживленного района бросается на людей. Те в ответ активно сопротивляются и пытаются прогнать неадеквата.
ForUm

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