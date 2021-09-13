В Бердянске Запорожской области депутат городского совета в состоянии алкогольного опьянения наехал на пешехода, сообщает пресс-служба полиции области.

Депутат не справился с управлением, выехал на разделительную полосу и совершил наезд на опору внешнего электроосвещения. Но после этого он продолжил движение и наехал на 50-летнего мужчину.

Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу.

Водителя задержали, в его крови обнаружили 2,2 промилле алкоголя (норма - до 0,2 промилле). Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами от 5 до 8 лет.

По данным местного издания RIA-M.TV мужчина-виновник аварии – депутат Бердянского горсовета от партии «Наш край» Николай Рудницкий.

Пострадавший в ДТП находится в коме в тяжелом состоянии.

«Пьяный виновник ДТП пытался покинуть место происшествия, однако его задержали свидетели. Они же сняли все произошедшее на камеру. Видеозапись подтверждает и личность, и состояние депутата, который даже не поинтересовался здоровьем сбитого им человека и не предпринял никаких действий, чтобы помочь ему», - говорится в сообщении.