За прошедшие сутки, 12 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Нью-Йорка противник дважды обстрелял позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Невельского вооруженные формирования РФ вели огонь из стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Верхнеторецкое враг два раза осуществлял обстрелы, применяя противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Неподалеку Причепиловки российские оккупанты дважды обстреляли наши позиции из запрещенных минометов 120 калибра.
В районе населенных пунктов Екатериновка Зайцево и Золотое-4 наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью. Трое защитников получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние их здоровья - удовлетворительное.
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
По состоянию на 7:00 13 августа зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
В районе населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
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