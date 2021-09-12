Мэр французской столицы Парижа Анн Идальго заявила, что будет баллотироваться на пост президента Франции на выборах в 2022 году.

О своем выдвижении Анн Идальго объявила из доков города Руана, сообщает RFI.

Идальго заявила, что делает это «смиренно» и ради доброго дела, так как хочет «предложить будущее всем нашим детям» и «построить более справедливую Францию».

Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день Идальго не является главным фаворитом президентской гонки, но может оказать значительное влияние на ее исход.

Анн Идальго занимает пост мэра Парижа с 2014 года, а до этого много лет была заместительницей весьма популярного мэра Бертрана Деланоэ.