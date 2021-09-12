Мэр французской столицы Парижа Анн Идальго заявила, что будет баллотироваться на пост президента Франции на выборах в 2022 году.
О своем выдвижении Анн Идальго объявила из доков города Руана, сообщает RFI.
Идальго заявила, что делает это «смиренно» и ради доброго дела, так как хочет «предложить будущее всем нашим детям» и «построить более справедливую Францию».
Анн Идальго занимает пост мэра Парижа с 2014 года, а до этого много лет была заместительницей весьма популярного мэра Бертрана Деланоэ.
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