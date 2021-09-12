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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении социальных гарантий для ветеранов войны и семей погибших украинских защитников. Им предусматривается улучшение жилищных условий указанной категории лиц.

В частности, правительство должно принять меры по социальной защите, в том числе предусмотрев в проекте госбюджета Украины на 2022 расходы на выплату денежной компенсации за принадлежащие для получения жилища.

Да, это будет касаться лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из числа:

семей погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного во время участия в антитеррористической операции; лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате участия в АТО;

внутренне перемещенных лиц, принимавших непосредственное участие в защите Украины от российской агрессии;

семей участников боевых действий на территории других государств, погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного на территории этих государств во время конфликтов; лиц с инвалидностью I-II групп из числа УБД на территории других государств;

семей погибших участников, лиц с инвалидностью I-II групп вследствие событий во время Революции Достоинства, а также семей тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в революции.

Также Зеленский инициировал утверждение правительством Государственной целевой социальной программы обеспечения реализации права на жилье лиц, принимавших участие в боевых действиях на период до 2025 года.
ForUm

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