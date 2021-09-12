Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Встреча состоялась в Киеве.
Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Зеленский поздравил Томаса Баха с проведением безопасных и успешных Олимпийских игр и за поддержку украинского спорта.
«Томас Бах приветствовал эту инициативу, учитывая великолепные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны», — говорится в сообщении.
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