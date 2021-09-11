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Сегодня, 11 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли позиции украинских защитников из запрещенного оружия.

"В результате вражеского обстрела трое военнослужащих получили ранения средней тяжести", - говорится в сообщении.

Воинов срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение.

Напомним, что с начала суток, 11 сентября, боевики на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще трое бойцов получили осколочные ранения.
ForUm

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