Сегодня, 11 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли позиции украинских защитников из запрещенного оружия.
Об этом сообщает Оперативно-тактическую группировку "Восток".
"В результате вражеского обстрела трое военнослужащих получили ранения средней тяжести", - говорится в сообщении.
Воинов срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение.
Напомним, что с начала суток, 11 сентября, боевики на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще трое бойцов получили осколочные ранения.
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