Государственное бюро расследований в рамках борьбы с контрабандой и преступлениями в таможенной сфере разоблачило масштабную контрабандную схему ввоза российского топлива через порты Одесской области.

По оперативным данным бюро, организаторы использовали грузовые корабли под украинским флагом, которые осуществляли коммерческие рейсы в иностранные порты. Экипажи отключали системы автоматической идентификации судов на маршруте в Румынию, Турцию и Болгарию. С отключенными «маячками» корабли направлялись в определенную акваторию, где принимали нефтепродукты из российских танкеров. Загруженные топливом корабли возвращались на утвержденный маршрут и снова появлялись на радарах.

По прибытии в румынские, турецкие и болгарские порты судна возвращались в Украину. Для растаможивания топлива организаторы подделывали документацию, в которой указывали другую страну происхождения продукции, поскольку при официальной закупке горючего у резидентов РФ к импортеру применяются дополнительные меры контроля органами таможни и ГНС. А также для минимизации налогов занижали объемы ввозимого топлива.

Сделка с контрабандным горючим проводилась через Одесскую таможню. Только с начала года этими судами в Украину легально ввезено 27 тыс. тонн нефтепродуктов. По информации следствия – это треть от реально импортируемого топлива.

Следователи территориального управления ГБР Николаева предварительно установили, что масштабная схема «беспрепятственного» ввоза российского горючего некоторыми украинскими фирмами происходит при содействии должностных лиц Одесской и Энергетической таможни и Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В настоящее время выявлены нарушения в деятельности таможенных складов на терминалах, где хранились ввозимые нефтепродукты. Информационные письма о выявленных нарушениях направлены ​​в органы государственного надзора, назначены служебные проверки.

Кроме того, с целью проверки фактов приобретения топлива компаниями-импортерами направлены запросы о предоставлении договорных и товарно-транспортных документов на приобретение нефтепродуктов.

Сейчас следственно-оперативная группа ГБР проводит мониторинг объемов вывоза с территории терминалов нефтепродуктов автомобильным транспортом и устанавливает дальнейшую цепь реализации российского горючего.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Одесская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР.