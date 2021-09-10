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Кабинет министров Украины 8 сентября одобрил создание Антикризисного штаба по восстановлению устойчивого функционирования АО «Укрзализныця», сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Штаб возглавил Министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Первое заседание штаба состоится в четверг, 16 сентября, и будет посвящено ситуации с закупками критически важных материалов, которые необходимы для стабильного функционирования отрасли и проведения ремонтов. «В этом году фактически провалены закупки материалов для ремонтов инфраструктуры и подвижного состава - уровень обеспечения номенклатуры закупок по критическим позициям составляет лишь 20%, выполнение годового плана закупок - 34%. Состояние организации и осуществления закупок грозит срывом железнодорожных перевозок. Ситуация требует радикальных шагов со стороны команды Укрзализныци, Министерства, парламентариев и всех ветвей государственной власти», - отметил Кубраков.

В Антикризисный штаб вошли заместитель министра инфраструктуры Василий Шкураков, и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Александр Камишин, заместитель министра экономики Украины Кристина Голубицкая, заместитель министра финансов Украины Александр Кава, представители правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, EBA, ACC и другие.

Первоочередной задачей, которую должен решить Антикризисный штаб, является налаживание процесса закупок и ритмических поставок материально-технического обеспечения, особенно по критическим для инфраструктурного, вагонного и локомотивного хозяйства позициях.

Антикризисный штаб создан во исполнение решения СНБО.
ForUm

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