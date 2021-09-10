Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Соединенные Штаты Америки не влияют на Украину относительного экономического сотрудничества с Китаем.

Об этом президент заявил во время конференции YES Brainstorming на тему «После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию», передает УНИАН.

В частности, его спросили о возможном влиянии США на Украину в отношениях с Китаем.

«Я не вижу пока открытого влияния такого... Я не говорю, что нет сигналов со стороны Соединенных Штатов относительно отношений любых стран, которые находятся в Европе, с Китаем. Я не говорю о том, что этого нет, но мы достаточно независимая все же страна, которая выбирает партнеров себе сама... Если бизнес чистый, открытый, и он дает дополнительные рабочие места в Украине - это и есть приоритет», - заявил Зеленский.

Также у президента спросили о возможном влиянии иностранных технологий на развитие демократии в Украине.

«Я честно говоря считаю, что на Украину и на наш бизнес никто не влияет», - сказал глава государства.

Отдельно президент добавил, что не совсем понимает, как китайские технологии влияют на демократию в Украине. «На демократию в Украине китайские технологии, как и технологии любой страны, никак не влияют. Я так считаю. Я считаю, что на демократию той или иной страны влияет, прежде всего, внутренняя (ситуация), влияет само общество, потому что оно развивается демократично или нет», - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что у Украины с Китаем самый большой товарооборот, и он хочет, чтобы он стал еще больше.

«Я знаю, что китайский бизнес заходит в Украину. Я хотел бы, чтобы любой бизнес заходил больше в Украину, больше инвестировал. Это правда. Что касается стратегических предприятий Украины, которые были за последние, скажем, десять лет, с точки зрения их акций, были переданы некоторым китайским партнерам, - то мы остановили это решение Советом национальной безопасности и обороны. То есть, стратегические предприятия должны быть в Украине. Бизнес бизнесом, а безопасность безопасностью. Это то, что касается предприятия «Мотор-Сич», - сказал Зеленский.