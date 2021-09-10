Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что не жалеет, сменил актерскую деятельность на президентство.

Об этом он заявил на форуме YES Brainstorming, сообщает Укринформ.

«Честно, я не жалею. Не жалейте, потому что это, наверное, возможность. Иногда бывают моменты, когда я думаю: зачем? Зачем все это, если ты в принципе иногда теряешь человечность, иногда теряешь ощущение некоторой реальности, и для этого ты должен выходить на улицу и общаться с людьми и понимать, что происходит. Ты не должен жить в аквариуме. Но тем не менее, помня, что это был вызов, ты на это пошел и самое главное, люди поверили, значит, нельзя по-другому. Ты уважаешь людей и хочешь, чтобы они тебя уважали не сейчас, когда ты президент, а самое главное, после. Потому что президентами, говорят так, остаются, и хочется все же остаться президентом, чтобы говорили: мы вас уважаем, не все было идеально, но тем не менее, все было неплохо. Вот хотя бы так вот. Как-то так хочется закончить. Ну и, кстати, о рейтингах: посмотрите, они выросли», - сказал Зеленский, отвечая на вопрос модератора, бывают ли у главы государства мысли о том, что лучше бы Зеленский продолжал играть роль президента, как раньше, а не быть настоящим президентом.

Также Зеленский уточнил, что «стал известен до того, как играл президента».

«Потому что, если бы я был неизвестен, никто не смотрел, как я играл президента. Это очень важный момент», - сказал глава государства.