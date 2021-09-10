США преданы поддержке Украины и Грузии и являются надежным партнером для обеих стран. Об этом заявил Дэвид Петреус, бывший директор ЦРУ в администрации Барака Обамы, Голос Америки.

«Относительно Украины - президент Украины только что посетил США. Для этого были причины. Это было демонстрацией глубины преданности США Украине в то время, когда российские военные и представители России и сепаратисты находятся на юго-востоке Украины, и до сих пор оккупируют Крым», - отметил Петреус.

В мае Петреус заявил CNN, что Путин больше всего боится успеха Украины. Тогда Петреус отмечал, что в случае кибер, или военной агрессии России против Украины, США вместе с союзниками могли бы прибегнуть к усилению санкций, оказанию дополнительной помощи Украине, выдвижению судебных обвинений.

Петреус покинул пост директора ЦРУ в 2012 году на фоне скандала относительно его личных взаимоотношений с автором его биографии, предоставления ей тайной информации. Как сообщало издание The New York Times, в 2015 году Петреус был приговорен к двум годам испытательного срока и штрафу за предоставление автору тайной информации.

«Приговор стал разочарованием для должностных лиц ФБР, которые считали, что министр юстиции Эрик Голдер проявил благосклонное отношение к Петреусу позволив ему признать вину в совершении правонарушения и рекомендовав в качестве наказания испытательный срок вместо заключения», - писало тогда издание.