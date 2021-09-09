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Украинцы преимущественно негативно относятся руководству Беларуси и России, свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.

Так, к Александру Лукашенко отрицательно относятся 59% опрошенных, положительно - 34%. При этом, за последний год отношение к президенту Беларуси ухудшилось с 45 до 34%, а за последние два года – вдвое (с 67 до 34%).

К Владимиру Путину отрицательно относятся 81%, положительно - только 15%.

Среди ключевых мировых лидеров лучше всего украинцы относятся к канцлеру Германии Ангеле Меркель (73% - положительно, 19% - отрицательно) и президенту США Джозефу Байдену (64% - положительно, 19% - отрицательно). При этом в динамике за последние несколько месяцев отношение к президенту США несколько улучшилось, к канцлеру Германии - несколько ухудшилось.

Президента Франции Эммануэля Макрона положительно оценили 57%, отрицательно - 19%, затруднились оценить или не знают такого - 23%.

Президента Польши Анджея Дуды положительно оценили 54%, отрицательно - 10%, затруднились оценить или не знаю такого - 37%.
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